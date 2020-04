Roma, Fonseca: nessuna squadra effettua meno contrasti

La Roma di Fonseca è la squadra che tenta meno contrasti in Serie A. La voglia è quella di lavorare più sull’anticipo

La Roma di Fonseca si distingue per una difesa a zona piuttosto ortodossa. Per quanto la voglia sia quella di recuperare palla in avanti, i giallorossi non disdegnano fasi con un baricentro leggermente più accorto. Si disegnano con un 442 senza palla, modulo che l’allenatore utilizzava anche in Ucraina.

Un dato significativo: la Roma è la squadra che tenta meno contrasti in tutta la Serie A. Solo 20.8 a partita. Ciò mostra come i giallorossi preferiscano lavorare sull’anticipo, coprendo le soluzioni di passaggio.