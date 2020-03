Il tecnico della Roma Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la vittoria contro il Cagliari – VIDEO

La Roma ha strappato tre punti pesanti in chiave europea, battendo il Cagliari per 4-3 tra le mura della Sardegna Arena al termine di una partita tutt’altro che scontata fino al triplice fischio.

Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il successo in terra sarda: «Vittoria meritata, ma abbiamo sofferto troppo nel finale».