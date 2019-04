Roma, idee per il dopo Ranieri: in pole c’è Maurizio Sarri

La Roma di James Pallotta guarda già al futuro: per il dopo Ranieri sarebbe già pronto l’ex Napoli Sarri

La Roma di James Pallotta sta già pensando al futuro, la prova di Ranieri non è stata per ora così positiva e in vista della prossima stagione ai giallorossi servirebbe un nuovo allenatore in grado di portare avanti il progetto.

Franco Baldini, dirigente sportivo e consigliere fidato del presidente della Roma, starebbe insistendo secondo fonti interne per portare a Trigoria Maurizio Sarri, l’ex Napoli che negli ultimi anni avrebbe dimostrato di essere uno dei migliori allenatori italiani in circolazione.

La prova estera di Sarri sta avanzando in maniera discontinua, ma i risultati attuali lo vedono con alte probabilità qualificato per la prossima Champions League e ancora impegnato nei quarti di Europa League della stagione corrente.

Sarri avrebbe comunque dato la sua disponibilità per la prossima stagione, nel caso in cui si verificasse un divorzio con il Chelsea o se ci fosse un progetto interessante con la Roma anche in chiave europea.