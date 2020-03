Roma, il prestito sfortunato di Florenzi: a Valencia periodo non facile

Roma, lo sfortunato prestito di Florenzi al Valencia. Per il terzino capitolino un periodo non facile in Spagna, ora alle prese col Coronavirus

Alessandro Florenzi ha lasciato Roma a giugno per avere continuità di rendimento e non perdere il treno della Nazionale in vista dell’Europeo. Poche settimane dopo sono cambiati tutti gli scenari per il terzino destro, adesso costretto all’isolamento in casa a causa della positività al Coronavirus di diversi suoi compagni.

Inoltre, in precedenza, la varicella l’aveva costretto a un diverso periodo di assenza. Il capitolino ha confezionato solamente 200 minuti circa in Liga e non ha potuto dare il suo contributo in Champions League contro l’Atalanta.