Roma, il rodaggio continua. E Petrachi chiude col botto

Roma, il derby evidenzia ancora pregi e difetti. Fonseca continua il lavoro e attende gli ultimi colpi: Kalinic c’è, Mkhitaryan quasi

Il derby della Capitale giocato ieri pomeriggio ha evidenziato ancora pregi e difetti della Roma. Stavolta, però, rispetto alla gara col Genoa si è vista una squadra più compatta anche difensivamente, seppur ancora non agli standard che si richiedono. Errori su cui si sta continuando a lavorare, passo dopo passo, per rendere competitiva la squadra. Fonseca ne è consapevole e continua minuziosamente a catechizzare i suoi. Nella gara di ieri c’è anche da rimarcare qualche imprecisione di troppo in fase avanzata. I passaggi determinati sbagliati sono stati alla fine decisivi nell’ottica generale della partita.

Al rientro dalla sosta le indicazioni saranno maggiori, per capire che genere di stagione hanno davanti i tifosi della Roma. Tra due settimana, Fonseca, avrà a disposizione delle pedine in più. Sono gli ultimi botti di mercato di Gianluca Petrachi, che ancora una volta ha criticato il fatto di giocare a sessioni aperte, ma che non si lascia scappare le occasioni che gli si palesano. La cessione di Schick, intanto, è cosa fatta col Lipsia. Il ceco è già rimpiazzato con Kalinic, che ha raggiunto la Capitale nella serata di ieri. Oggi le visite e l’ufficializzazione di rito. Il nome di Mkhitaryan, al contempo, trova conferme. C’è fiducia sul buon esito della trattativa. Con loro due, almeno numericamente, la Roma è completa.