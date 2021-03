Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha pubblicato un messaggio su Instagram: «Le difficoltà spezzano alcuni uomini, ma ne rafforzano altri»

Nicolò Zaniolo ha ottenuto il via libera dai medici per tornare in campo dopo il lungo infortunio. Il centrocampista della Roma potrebbe scendere in campo con la Primavera il prossimo 10 aprile.

Nel frattempo, ecco il nuovo post pubblicato su Instagram da Zaniolo: «Le difficoltà spezzano alcuni uomini, ma ne rafforzano altri».