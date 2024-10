Roma Inter, Inzaghi: «Lautaro da Pallone d’Oro? Merita di stare tra i primi 5. Sull’infortunio di Calhanoglu dico questo»

L’allenatore dei nerazzurri è intervenuto dopo il fischio finale della partita di Serie A dell’Olimpico tra Roma e Inter

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato dopo il fischio finale della partita contro la Roma all’Olimpico, valevole per l’ottava giornata di Serie A. Di seguito, le sue parole ai microfoni di DAZN:

QUESTIONE DI CONCENTRAZIONE – «Quello sicuramente, se vedi le partite dove non abbiam preso gol sono tre squadre forti come lo è la Roma. Squadra importante e di qualità, siamo stati bravi. Il primo tempo è stato equilibrato, nel secondo abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare e non l’abbiamo fatto. Non dimentichiamo che l’Olimpico è un campo diffiicle, contento di quello che mi hanno dimostrato i ragazzi».

SUGLI INFORTUNI E SUL SUCCESSO RITROVATO IN TRASFERTA – «Sicuramente mi preoccupano gli infortuni. Stasera avevamo qualche problemino perché Asllani e Zielinski avevano avuto problemi. Anche Calhabogflu non era al meglio, se avessi avuto Zielinski e Asllani avrei fatto altre scelte con Calha. Penso si sia fermato in tempo, il dolore è rimasto come prima della gara, non è peggiorato. Ci mancavano i punti fuori casa, in casa avevamo avuto finora un buon ruolino. Siamo stati bravi, siamo stati squadra e questo è ciò che conta».

COS’ALTRO DEVE FARE LAUTARO PER VINCERE IL PALLONE D’ORO? – «Deve continuare a fare quello che ha fatto con noi e con la Nazionale. Penso che sia tra i 5 migliori al mondo. Se lo merita ma io personalmente lo darei a tutti i ragazzi (il Pallone d’Oro ndr). Vincere a Roma è una cosa molto importante».

TESTA ALLO YOUNG BOYS? – «Quello tra due giorni e mezzo, rientriamo stanotte e martedì mattina partiamo per Berna. Cercheremo di prepararla nel migliore dei modi in un giorno e mezzo».

