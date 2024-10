Roma-Inter, le pagelle dei tecnici: Inzaghi blinda la difesa, ma gli infortuni... le prossime decisive per Juric?

Roma-Inter, le pagelle dei due allenatori dopo la vittoria ottenuta in trasferta dai nerazzurri: promosso Inzaghi, Juric rimandato, le prossime decisive

Finisce 1-0 per gli ospiti Roma–Inter: un doppio errore di Zalewski e Celik permette a Lautaro Martinez di trovare il gol decisivo. Una vittoria importante per Simone Inzaghi, che già nel primo tempo è costretto a spendere dei cambi per gli infortuni in rapida successione di Calhanoglu e Acerbi, mentre sull’altra panchina Juric passa a 4 in difesa per provare a dare una scossa alla squadra e per un’ora, fino all’errore sulla transizione nerazzurra, ci riesce anche. Di seguito le loro pagelle.

JURIC

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – «Imposta a 3, a volte difende a 4. Cambia spesso, ma il problema è che la Roma è senza idee offensive. Il finale è un giropalla continuo, sterile e inutile».

TUTTOSPORT 5.5 – «Visto che con la difesa a tre con Inzaghi perde quasi sempre, schiera la Roma col 4-2-3-1 che diventa un 4-4-1-1 in fase difensiva con le linee belle strette. Il risultato però non cambia…».

CORRIERE DELLA SERA 6 – «Crea problemi a Inzaghi ma ne perde un’altra. Tra Dinamo Kiev e Fiorentina si gioca la panchina?».

IL MESSAGGERO 6 – «Prepara bene la gara, provando a sorprendere Inzaghi con la difesa a quattro. Gli riesce bene per un tempo, poi il doppio errore di Zalewski e Celik lo condanna al primo ko in campionato con la Roma».

INZAGHI

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Match di non semplice gestione, dopo i due cambi nel primo tempo. Ha ritoccato l’Inter dal punto di vista difensivo e il risultato è la conseguenza».

TUTTOSPORT 7 – «Perde subito Calhanoglu e Acerbi ma lascia Roma con tre punti d’oro».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «I due infortuni nel primo tempo gli rendono la gestione più difficile. Però la vittoria è pesante e questa volta con un clean sheet».

IL MESSAGGERO 6.5 – «È sì felice per la vittoria su un campo difficile come l’Olimpico, ma non trascorrerà giorni sereni per gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi, in vista del derby d’Italia con la Juventus di domenica».