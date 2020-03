Roma, Jesus ancora insultato sui social: pronta la risposta del difensore

Roma, Juan Jesus ancora insultato sui propri canali social. La risposta del brasiliano a chi gli ha augurato di contrarre il Coronavirus

Ancora episodi spiacevoli per Juan Jesus attraverso i social network. Un giovane utente ha augurato, tramite Instagram, al difensore della Roma di contrarre il Coronavirus. Niente razzismo, quindi, solamente tanta idiozia.

Pronta la risposta del brasiliano che non si è fatto attendere: «In tempo come questi leggere certi commenti non va proprio bene, poi da un ragazzo di 15 anni. Cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro se uno a questa età con mezzo cervello fa certe cose?».