Roma, Juan Jesus chiama Nainggolan: «Ti aspettiamo!»

Roma, Juan Jesus cuore giallorosso e richiama anche Nainggolan per cercare di convincerlo a tornare nella Capitale

Juan Jesus non ha nessuna intenzione di lasciare la Roma. A dirlo è lo stesso difensore che ha risposto così sui social ad un tifoso che lo attaccava per non essersi trasferito altrove durante il mercato invernale: «Io lontano dalla Roma? Non credo proprio. Tutta la squadra sta bene qui, è impossibile scegliere destinazione migliore».

Non solo, il difensore vorrebbe un ritorno nella Capitale anche di Radja Nainggolan, ecco il messaggio scritto sui social: «Ti aspettiamo, manca il capobranco del casino! Tu sei il Lupo Ninja!».