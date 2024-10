Roma, ora Juric rischia: prende vita l’idea Ranieri, il possibile doppio ruolo

Le ultime sul possibile esonero di Ivan Juric come allenatore della Roma, con l’idea Claudio Ranieri. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma starebbe davvero pensando di esonerare Ivan Juric dopo il pesante 5-1 contro la Fiorentina. Nel caso il ritorno di Daniele De Rossi sarebbe la soluzione più gradita alla squadra e alla tifoseria, ma al momento non è ancora un’opzione.

La vera idea dei Friedkin sarebbe invece Claudio Ranieri, che potrebbe avere un ruolo da ufficio che gli permetterebbe di agire da collante tra società e squadra. Inoltre l’ex Cagliari potrebbe guidare la squadra anche in panchina almeno fino a giugno, per poi trattenerlo a Trigoria in qualità di direttore tecnico.