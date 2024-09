Roma, Juric: «Grande risposta, la squadra era a TERRA per De Rossi. Sulle dimissioni di Souloukou dico QUESTO»

Le parole di Ivan Juric, allenatore della Roma, dopo la partita contro casalinga giocata contro l’Udinese

Ivan Juric ha parlato a Dazn nel post partita di Roma-Udinese.

VITTORIA – «Abbiamo fatto bene, molto bene il primo tempo. Secondo me nel secondo tempo abbiamo cominciato a perdere un po’ le distanze ogni tanto. Potremmo fare un po’ meglio queste cose qua. C’è stata una bella risposta, penso, della squadra».

ATMOSFERA – «Ho trovato i ragazzi estremamente dispiaciuti per l’esonero di Mourinho. Erano molto sinceri con me a dire che gli dispiaceva tanto. È una cosa che ho apprezzato tanto, perché a volte i giocatori nascondono queste cose, invece in loro si vedeva che erano tristi, che avevano dato tutto e che non erano riusciti a fare buoni risultati. In questi giorni penso che abbiano lavorato bene, certi concetti loro possono applicarli senza problemi, li hanno fatti specialmente l’anno scorso, per cui è importante fare prestazioni così, anche i giocatori magari fischiati riusciranno a cambiare la storia».

DIMISSIONI SOULOUKOU – «Ho saputo via Sky, è uscita la notizia, stavamo mangiando. A me dispiace perché ci sono state situazioni familiari, i figli sono sempre al primo posto, posso immaginare cosa succedeva a me con le mie figlie. Mi dispiace umanamente molto per lei, è un momento veramente molto difficile. Noi dobbiamo pensare alla fine ad allenarci bene, giocare bene le partite, dare il massimo ai nostri tifosi, concentrarci su questo. Il resto che pensano gli altri, noi dobbiamo lavorare bene sul campo».