Roma Juventus, Olimpico delle grandi occasioni: si punta ai 60.000 spettatori

Roma Juventus, ci sarà, nel match in programma domenica alle 20:45, il pubblico delle grandi occasioni

Sarà una grandissima sfida quella in programma domenica sera all’Olimpico tra Roma e Juventus. La sfida tra le due compagini ha sempre quella suggestione tipica dei big match.

L’Olimpico sarà la cornice perfetta per la gara: come riporta l’edizione odierna di Tuttosport infatti fino a ieri i tagliandi staccati erano 35.000 che sommati agli abbonati (22.000) portano ad un totale che per poco non raggiunge le 60.000 presenze che è l’obiettivo prefissato.