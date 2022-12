Roma, Karsdorp si allena con la squadra ma il ritiro resta in bilico

Rick Karsdorp è tornato ad allenarsi con la squadra dopo non essersi presentato per il ritiro in Giappone, l’olandese si allena ma potrebbe non partire per il Portogallo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è sempre il gelo tra l’esterno e Mourinho tanto da rendere difficile una sua partenza con la squadra per Algarve.