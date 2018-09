Roma-Lazio, Di Francesco: «Giocato un derby da uomini»

Di Francesco nel post partita: «Pellegrini può giocare da trequartista. La rabbia di Dzeko è stata giusta. Pastore? Fuori in Champions»

Una vittoria importantissima, sia perché certifica una Roma in ripresa, sia perché avviene in un derby. La squadra di Di Francesco ha superato per 3 a 1 i cugini biancocelesti nella partita più importante di questo inizio di stagione. Le parole del tecnico: «La scelta del ritiro è stata per confrontarci, oggi abbiamo fatto un derby da uomini, abbiamo reagito e abbiamo cacciato quel qualcosa in più che serve nei momenti di difficoltà. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, perché questo è l’atteggiamento che può portare a toglierci tante altre soddisfazioni. Anche col Chievo avevamo il controllo del campo, ma abbiamo commesso un’ingenuità come quella fatta oggi da Fazio. Ma ero sicuro che ci sarebbero state le opportunità per fare gol, già ad inizio ripresa avevamo creato i presupposti in più occasioni».

Un duro lavoro settimanale per ripartire subito: «Abbiamo lavorato molto durante la settimana per trovare i triangoli di gioco, su questo ho fatto una riunione tecnica stamattina. Sono contento, perché c’è stata la corretta predisposizione da parte di tutti e vuol dire che la squadra non ha perso quell’identità e quell’idea di calcio che sto cercando di trasmettere».

Infine un commento sui singoli, dalla super prestazione di Pellegrini a Pastore: «Pellegrini ha già giocato da trequartista al Sassuolo, infatti gli avevo anticipato che sarebbe potuto essere il sostituto sia di De Rossi che di Pastore. La rabbia di Dzeko? In alcuni casi ha avuto ragione, poi lo sappiamo come sono gli attaccanti. In campo mi è piaciuto, ha fatto ciò che gli avevo chiesto, e cerco di far lavorare la squadra anche in funzione delle sue caratteristiche. So che da domani già sarà al lavoro per fare golcol Viktoria Plzen. Pastore? Penso sia molto difficile vederlo in campo per la Champions, vedremo».