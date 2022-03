Roma Lazio, Questura in allarme: in arrivo ultras bulgari filorussi

Roma Lazio, Questura in allarme in vista del derby della Capitale in programma domenica alle ore 18.00. La situazione

Come riferito da Sportface, la Questura di Roma è in allarme in vista del derby della Capitale in programma domenica prossima alle ore 18.00 a causa del preannunciato arrivo di ultras bulgari filorussi, gemellati con la tifoseria della Lazio.

Sale l’allerta e i controlli verranno quindi intensificati non solo nei pressi dell’Olimpico, ma anche nelle zone del centro storico, Ponte Duca d’Aosta e Ponte Milvio per evitare incontri tra le due tifoserie.