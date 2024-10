Roma, lite tra Juric e i senatori a fine partita: l’addio del tecnico è sempre più vicino

Ivan Juric ai titoli di coda alla Roma: dopo la sconfitta contro la Fiorentina nello spogliatoio è scoppiata la lite tra il tecnico e i senatori

Ivan Juric è sempre più vicino all’addio alla Roma: la sconfitta contro la Fiorentina sembra andare nella direzione dell’esonero per il tecnico ex Torino. Non solo per il risultato, ma anche perchè è evidente che i calciatori non seguono più il tecnico, anzi, i rapporti sono ormai compromessi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, a fine partita ci sarebbe stato un duro confronto sfociato in una lite con i toni che si sono accesi tra l’allenatore e i senatori della squadra, in particolare Cristante e Mancini, sostituiti uno nel primo tempo e l’altro durante l’intervallo.