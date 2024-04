Roma, Mancini decide il derby: il colpo di testa che vale la vittoria

Il colpo di testa di Gianluca Mancini decide il derby: prima vittoria nella stracittadina contro la Lazio per De Rossi

La Roma si aggiudica il Derby della Capitale grazie al colpo di testa di Gianluca Mancini a fine primo tempo. Si tratta del primo successo nella stracittadina anche per Daniele De Rossi in veste di allenatore.

Per quanto riguarda il gol del centrale, i giallorossi non vincevano in un derby grazie al gol di un difensore dal 2016: in quella occasione il gol fu di Florenzi, sempre da calcio d’angolo.