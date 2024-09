Roma, Cioffi: «Esonero De Rossi? Scelta FORTE»

L’allenatore Gabriele Cioffi ha commentato la scelta della Roma di esonerare Daniele De Rossi

Gabriele Cioffi, ex allenatore dell’Udinese, è intervenuto a Radio Manà Manà Sport per parlare di alcuni temi del calcio italiano tra cui l’esonero di Daniele De Rossi da parte della Roma.

DE ROSSI – «La scelta dell’esonero di De Rossi è stata forte, così come fu l’esonero di Mourinho. Sono due capipopolo, il portoghese per storia e Daniele per essere bandiera e allenatore promettente. Sono scelte forti che vanno rispettate, credo che la squadra fosse costruita per un 3-4-2-1 ed è l’assetto di Juric. È di scuola Gasperini quel modulo, a Daniele piace un calcio più palleggiato mentre Juric predilige il fisico e il gioco diretto»