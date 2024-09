Nainggolan: «Esonero De Rossi FOLLE, sembra una BARZELLETTA. La Roma NON è da Champions»

Le parole di Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma, sull’esonero di Daniele De Rossi. I dettagli

Radja Nainggolan ha parlato Il Tempo della Roma dopo l’esonero di Daniele De Rossi.

ESONERO DE ROSSI– «La prima reazione nel leggere il comunicato dell’esonero di De Rossi? Mi è sembrata una pura follia. L’anno scorso lui è venuto a Roma dicendo che non gli interessavano neanche i soldi, poi si è conquistato la conferma con buoni risultati. Gli fanno un contratto triennale annunciandolo in pompa magna e ora questo. Dopo quattro giornate viene cacciato, mi è sembrata una cosa strana, una pura follia. Possono raccontare quello che vogliono sui risultati, ma se tutti i giocatori sono dalla parte sua evidentemente c’è qualcosa in più rispetto quello che dicono. Mi sembra una barzelletta questo esonero, non è giustificabile con il fatto che ha fatto tre pareggi in quattro partite, alla fine ha perso soltanto una partita».

JURIC– «Ha fatto bene a Torino e Verona. Poi ora è in una grande squadra, deve tirar fuori un po’ più le qualità dei giocatori. Ha fatto sempre un calcio molto fisico e molto intenso. La Roma non ha una squadra per arrivare tra le prime quattro. Non sarà affatto facile arrivare in Champions League».