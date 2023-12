Roma, Mancini: «Mou un’icona, Dybala e Lukaku eccezzionali»

Le parole di Gianluca Mancini, difensore della Roma: «Difendere con Dybala e Lukaku in allenamento non può che aiutare a crescere»

Gianluca Mancini ha parlato ai canali social di Sportmediaset durante una live su Instagram. Di seguito le parole del difensore della Roma.

MOURINHO – «José Mourinho è un’icona del calcio, è un motivo in più per dare di più in allenamento e in partita anche per lui. La fascia di capitano? Qui a Roma è una cosa importante che ho imparato a capire stando qui, è un onore portarla anche se il nostro è un super capitano come Lorenzo Pellegrini».

QUALE ALLENATORE HA INCISO DI PIU’ – «Qualsiasi allenatore che ho avuto mi ha dato qualcosa, se devo citarne uno Gasperini mi ha dato tanto, facendomi crescere sotto ogni aspetto per stare in Serie A. Oggi ho il migliore e imparo da lui ogni giorno sotto ogni aspetto, sia tattico che psicologico».

IL GIOCATORE CHE HA INCISO DI PIU’ – «Se devo fare un nome faccio quello del mio amico Leonardo Spinazzola, ci conosciamo da 8 anni, abbiamo vissuto insieme, litighiamo, ci sproniamo. Ricordo i primi mesi a Perugia in cui giocavo poco e lui mi parlava e mi aiutava a non mollare».

GIRONE EUROPEI – «È tosto, lo sapevamo. La più difficile? La Spagna, però siamo l’Italia e dobbiamo guardare in faccia tutti e giocare con orgoglio, senza paura».

DYBALA E LUKAKU – «Prima di tutto sono due ragazzi eccezionali e poi giocatori fortissimi. È bello difendere contro di loro perché puoi imparare, sono due giocatori davvero forti».