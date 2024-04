Roma Milan: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Europa League tra Roma e Milan: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Europa League tra Roma e Milan. I giallorossi partono dal vantaggio della gara d’andata avendo vinto di misura a San Siro. Le pressioni sono tutte per i rossoneri siccome l’obiettivo, dopo aver sfumato la Champions, è quello di vincere l’Europa League. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita.

Le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Angelino, Karsdorp, Aouar, Renato Sanches, Zalewski, Bove, Baldanzi, Abraham.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandes; Bennacer, Reinjders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Sportiello, Nava, Kjaer, Florenzi, Terracciano, Bartesaghi, Adli, Musah Zeroli, Chukwueze, Okafor, Jovic.

Roma-Milan, orario e dove vederla

Roma-Milan gara delle ore 21:00 del giovedì, è valida per i quarti dell’Europa League. All’Olimpico sarà trasmessa in diretta tv. Visibile in chiaro su Rai Uno, oppure su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 201 o sul 252 e Sky Go. Anche Now sarà possibile seguire l’evento.