Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato degli arbitri, del Var e della possibilità di Marotta all’Inter

Quesa mattina a Milano, le varie società di Serie A e i vertici dell’AIA, si sono incontrati per parlare dell’utilizzo del Var in campionato. In quest’occasione era presente anche il direttore sportivo della Roma, Monchi, che è stato intervistato in merito al Var, ma anche in merito all’arrivo di Marotta all’Inter. Ecco quanto dichiarato: «Quando sono arrivato in Italia ho sempre detto di essere innamorato degli arbitri, credo che quelli italiani siano il top. In queste prime dodici giornate di campionato il bilancio su Var e arbitri è a mio vedere positivo. Il calcio italiano è sulla strada giusta e bisogna continuare cosi. Io sono un grande difensore della tecnologia in campo: qualcosa è stato sbagliato ma sbagliano tutti. Appuntamento come questi in Lega sono importanti per confrontare le opinioni, ho visto gli arbitri aperti al dialogo con i club. Voglio dare a loro il mio supporto, visto che ultime settimane hanno avuto problemi nelle serie inferiori. A chi è ancora ferito, auguro che possa tornare al più presto in campo».

«Marotta all’Inter? Se rimane in Italia è positivo per il calcio italiano. Ha vinto tanto con la Juve, ha fatto tanto per il calcio italiano e che resti qui è certamente un bene. Per tutti, in generale, è meglio che i professionisti bravi rimangano qui».