Mourinho blinda la Roma, concentrazione e allenamenti a porte chiuse

Mourinho ha deciso di blindare la Roma in questi primi giorni di ritiro: concentrazione e silenzio totale

Mourinho blinda la Roma. Titola così la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna in edicola. L’idea del tecnico portoghese è quella di allenarsi in maniera concentrata e senza distrazioni.

I giallorossi stanno preparando la nuova stagione e Mou vuole tutti concentrati in vista dell’inizio del campionato. Questa è la nuova idea special per un grande futuro. Ripartire da dove si è lasciato, la vittoria della Conference, per la spinta positiva per la A.