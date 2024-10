Roma, operazione GOL contro l'Elfsborg: la STAFFETTA di Juric

Ivan Juric guiderà la Roma nella seconda gara di Europa League dopo il pareggio casalingo con il Bilbao

Da una parte la squadra con il coefficiente UEFA più alto, dall’altra il più basso. Assomiglia molto ad un Davide contro Golia sulla carta questo incontro tra la Roma e l’Elfsborg alla Boras Arena.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, considerando il pareggio dell’esordio europeo e la nuova formula, i giallorossi non dovranno solamente limitarsi a vincere bensì a segnare quanti più gol possibili.

Ciò non significa che sarà facile, si tratta pur sempre di una trasferta atipica su campo sintetico, ma Juric ha questo obiettivo. Per raggiungerlo, si affiderà inizialmente a Shomurodov, già a segno con l’Empoli, e successivamente a Dovbyk in questa staffetta europea.