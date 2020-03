Roma, Pallotta compie 62 anni: gli auguri speciali dei giallorossi – FOTO

Roma, giornata di festeggiamenti in casa Pallotta: il presidente spegne 62 candeline. Ecco gli auguri da parte della società

James Pallotta spegne 62 candeline. Giorno di festeggiamenti per il presidente della Roma che, a causa dell’emergenza derivata dal Coronavirus, non può attualmente portare a termina la trattativa per la cessione con Friedkin.

Il numero uno capitolino si sta rendendo molto utile nella lotta al Virus, con donazioni e iniziative. L’account social Twitter della società ha voluto dedicargli un messaggio speciale per il compleanno.