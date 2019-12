Roma, Pau Lopez: «Sono migliorato da inizio anno. La parata più difficile…»

Roma, Pau Lopez trae un bilancio dei suoi primi mesi nella Capitale: «Mi sento migliorato. Su Soriano la parata più difficile»

Pau Lopez, portiere della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Due parlando dell’attuale stagione in corso d’opera. Ecco le parole dell’estremo difensore giallorosso:

«Credo che da quando sono arrivato il mio livello sia migliorato, adesso parlo anche italiano. Sono contento con tutti i compagni e credo che non posso chiedere di più. Parata più difficile? Quella su Soriano contro il Bologna. Euro 2020? Non lo so, dipenderà dal mister. Devo giocare prima bene qui, dare il massimo e poi vediamo se sarò fortunato per esserci».