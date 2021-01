Roma, Pedro k.o.: lo spagnolo non dà garanzie. Le soluzioni in rosa e sul mercato per i giallorossi

Pedro è finito ai box per un problema muscolare. Lo spagnolo non dà garanzie, così la Roma cerca soluzioni sia in rosa che sul mercato

Il 2021 della Roma comincerà domani contro la Sampdoria. All’Olimpico, però, non ci sarà Pedro che ha riportato una lesione al flessore della coscia destra. Paulo Fonseca deve così fare i conti con l’assenza di un esterno offensivo vero e proprio e, in attesa di rinforzi dal calciomercato, contro i blucerchiati dovrà contare solo su Karsdorp e Bruno Peres; con l’olandese sulla linea dei difensori e il brasiliano su quella dei tre dietro la punta centrale. Il club giallorosso, però, sta lavorando anche sul fronte mercato per rinforzare la rosa proprio nel ruolo di esterno d’attacco.

GLI OBIETTIVI GIALLOROSSI – Il nome in cima alla lista è quello di Stephan El Shaarawy. Il calciatore vuole tornare a giocare in Italia dopo l’esperienza cinese, soprattutto per non perdere il treno Europeo. Il Faraone ha lasciato bei ricordi a Roma, con la tifoseria che lo riaccoglierebbe a braccia aperte. L’italo-egiziano tornerebbe senza discutere in giallorosso, ma nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti anche la Fiorentina pronta a sfidare la squadra della Capitale. L’altro obiettivo sulle fasce del club romanista è Bernard dell’Everton. Quest’anno il brasiliano non sta trovando tantissimo spazio alla corte di Ancelotti e potrebbe così rientrare nell’operazione tra le due società per il riscatto di Olsen da parte dei Toffees. L’ex Shakhtar Donetsk è un’ala veloce e di gran qualità, ma soprattutto duttile essendo capace di giocare sia a destra che a sinistra; l’ideale per Fonseca per sopperire a ipotetiche assenze. La Roma ci pensa, pronta a regalare al suo allenatore il tanto gradito rinforzo offensivo.