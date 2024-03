Roma, Pellegrini entusiasta: «Mi sto godendo tutto di De Rossi»

Le parole di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi contro il Sassuolo

Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Roma contro il Sassuolo.

PARTITA – «Per una squadra che vuole migliorarsi ed essere lì in alto un conto è pareggiare, uno perdere e uno vincere, oggi era da vincere. A Firenze era importante non perdere, oggi abbiamo fatto il nostro, sono 3 punti importanti. L’abbraccio sul gol con De Rossi? C’è tanta stima per lui, è stato il mio punto di riferimento, l’ho vissuto da compagno e ora ho la fortuna di viverlo da allenatore, me lo godo e lui si gode me come giocatore. Devo essere al centro el gioco, devo sentirmi libero e capire dove puntare e trovare lo spazio, questo mi era mancato nell’ultimo anno e mezzo ma ora ho ritrovato questa sensazione e sono contento per me e per tutta la società. Il Milan? A questo punto, le squadre sono tutte forti, quando sarà il momento la prepareremo al meglio per passare il turno, anche se sono molto forti».