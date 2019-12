Roma, Perotti lo specialista: il 61% dei suoi gol viene da calcio di rigore

Diego Perotti ha regalato il vantaggio alla Roma, come di consueto, su rigore: impressionante il dato sul centrocampista

Diego Perotti è una sentenza dal dischetto: il centrocampista argentino non sbaglia quasi mai dagli 11 metri. Infatti, solo Alessio Cragno riuscì nell’impresa di intercettare un suo calcio di rigore.

Perotti è andato in gol anche oggi contro la Spal; rigore pesantissimo che ha permesso alla Roma di andare in vantaggio. Con il gol messo a segno oggi, sono 28 le segnature in Serie A di Perotti: 17 di queste vengono da calcio di rigore, il 61% del totale.