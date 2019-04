Petrachi e Conte ad un passo: pronti due triennali. Contratto con cifre record per il tecnico ex Juve

La Roma sembra vicinissima a Petrachi e Conte. Secondo quanto riportato da SportItalia, infatti, i giallorossi avrebbero pronto un contratto triennale per l’attuale DS del Torino e l’accordo sembra ormai arrivato. Negli ultimi giorni, sarebbero stati decisivi gli incontri con Pallotta e Baldini.

Con l’avvicinamento di Petrachi, anche il cambio in panchina sembra inevitabile. I giallorossi hanno pronto un altro triennale è pronto per Antonio Conte: 8 milioni a stagione. A convincere il tecnico sarebbe stato proprio Petrachi, in blitz a Londra per incontrare Conte.