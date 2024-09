Roma, la RABBIA dei tifosi post ESONERO De Rossi: «Vergogna»

I tifosi della Roma sono a dir poco furioso per la scelta societaria di esonerare Daniele De Rossi

La decisione della Roma di esonerare Daniele De Rossi è stata presa male dai tifosi giallorossi, sia per l’attaccamento alla figura dell’ormai ex tecnico sia per le tempistiche con cui è arrivata questa decisione.

Secondo l’ANSA, una ventina di tifosi hanno criticato aspramente manifestando il malcontento generale al passaggio di Lorenzo Pellegrini in macchina: «Quanti ne vogliamo fare fuori ancora di allenatori? Vergognatevi, siete voi i responsabili. Togliti la fascia da capitano». Presente anche l’adesivo ‘Yankee go home’, chiaramente contro la società.