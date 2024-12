Roma, Ranieri spinge Allegri alla panchina giallorossa

Massimiliano Allegri potrebbe tornare presto a lavorare, optando per una panchina importante come quella della Roma

Claudio Ranieri sta cercando in questi mesi di aggiustare gli errori dei Friedkin tra l’esonero a sorpresa di De Rossi e il periodo Juric che non ha aiutato né la Roma né lo stesso allenatore ex Torino.

Per questo secondo il Corriere dello Sport, la proprietà americana non vorrebbe più commettere gli sbagli del passato bensì affidarsi a Ranieri per quanto riguarda la scelta del prossimo tecnico.

Gli indizi portano tutti a Massimiliano Allegri. L’ex tecnico di Juventus e Milan potrebbe rappresentare la soluzione ideale per la Roma, riportando sulla panchina uno degli allenatori più vincenti della storia della Serie A.