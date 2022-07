Roma, rinnovo Mancini UFFICIALE: «Un nuovo punto di partenza»

La Roma ha annunciato il rinnovo di contratto di Gianluca Mancini fino al 2027

La Roma, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato il rinnovo di contratto di Gianluca Mancini fino al 30 giugno 2027. E ai canali ufficiali del club giallorosso, il difensore ha espresso tutta la sua gioia per la firma.

LE PAROLE – «Pensare di aver costruito mattone dopo mattone un legame così forte con il Club, la Città e i tifosi rappresenta una soddisfazione immensa. Al pari del successo in Conference League, vivo questo rinnovo come un nuovo punto di partenza: crescere e migliorarci, tutti insieme, è l’unico obiettivo che ho in testa».