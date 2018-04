Roma, Salah dopo i sorteggi Champions League: «Amici per la vita»

Roma, il botta e risposta su Twitter di Mo Salah dopo i sorteggi di Champions League

Sarà Roma-Liverpool e dunque Roma-Salah: questo l’esito dei sorteggi di Champions League che ha messo di fronte i giallorossi ai Reds. Impossibile dimenticare la storia d’amore tra l’egiziano e la Capitale e non è un caso che sia stata propria la Roma su Twitter a salutare il suo ex giocatore con un messaggio che la dice lunga sul rapporto che ancora lega Salah ai giallorossi.

L’account Twitter della Roma ha scritto: «Saremo avversari per 180 minuti, ma qualsiasi cosa succeda saremo amici per sempre. Non vediamo l’ora di incontrarti». Non si è fatta attendere la replica di Salah, che pochi minuti dopo ha risposto: «100%». Roma e Salah: avversari sì, nemici mai.