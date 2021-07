Roma: saluta Pau Lopez, arriva Rui Patricio. Giornata decisiva

Giornata decisiva per definire il futuro portiere della Roma: ai saluti Pau Lopez, attesa la chiusura per Rui Patricio

Giornata decisiva, quella odierna, per definire il futuro dei portieri della Roma. Come conferma il sito Gianlucaadimarzio.com, saluta la Capitale Pau Lopez, già a Marsiglia per sostenere le visite mediche con l’OM: accordo trovato con un prestito oneroso, il cui riscatto obbligatorio è fissato a 12 milioni in caso di raggiungimento di 20 partite stagionali da parte dell’estremo difensore spagnolo.

Josè Mourinho è pronto, invece, ad accogliere Rui Patricio: si definiranno oggi i dettagli che porteranno il portoghese a Roma, trasferimento che si aggira intorno ai 10 milioni più 3 di bonus.