Roma Sampdoria: tre cose che non hai notato

Tre curiosità sulla sfida tra Roma Sampdoria, partita valida per gli ottavi di Coppa Italia 2024/2025

Gara in assoluta discesa per la Roma, che si guadagna il Milan per i quarti di finale di Coppa Italia grazie a un 4-1 sulla Sampdoria. Il punteggio avrebbe anche potuto essere più ampio, ma quel che più conta per Ranieri è che la squadra sia andata al riposo già avanti di 3 gol, risparmiando energie mentali che torneranno utili per il prossimo impegno di campionato. Ecco tre episodi della sfida.