Roma, 130 MILIONI sul mercato: il segnale dei FRIEDKIN alla piazza

La Roma non ha badato a spese nel calciomercato estivo: 130 milioni per rinforzare la rosa, il messaggio dei Friedkin alla piazza per tornare in alto

La Roma è stata una delle principali protagoniste del calciomercato estivo appena finito e, come riportato da la Gazzetta dello Sport, i numeri sono lì per dimostrarlo. Svincolata dai paletti del fair play finanziario, la proprietà americana si è scatenata in questa sessione, con gli arrivi tra gli altri di Le Fée, Soulé, Dovbyk, Kone e poi quelli a 0 di Ryan, Hermoso, Hummels e Saelemaekers, oltre ad altri profili di prospettiva come Sangaré, Dahl e Abdulhamid. Il totale delle operazioni in entrata – compreso il riscatto di Angelino – è di 127.2 milioni, che con i bonus arrivano a 130.

Si tratta della terza campagna acquisti più costosa dei giallorossi dall’arrivo delle proprietà americane: nel 2019/20 la spesa fu di 141 milioni e l’anno prima invece addirittura di 177.85, ma in entrambi i casi le spese hanno coperto due finestre di mercato, quella estiva e invernale. E chi lo sa che a gennaio, per ‘risvegliare il gigante‘ e riportare la Roma al vertice, i Friedkin non rimettano mano al portafoglio…