Roma, la storia di Edoardo, tifoso e malato terminale

Nelle ultime ore sono diventate virali le parole di Edoardo, tifoso della Roma afflitto da una malattia terminale. Edoardo ha parlato a Te la do io Tokyo, programma radiofonico di Tele Radio Stereo.

«Ciao sono Edoardo, non vorrei parlare della partita con l’Udinese. Ho una malattia terminale, tale che non mi fa morire ma la qualità della vita è quella che è. Ho già preso accordi con una clinica in Svizzera, che mi ha mandato le date e una è il 22 maggio. Nella mia testa è scattato qualcosa, mi sono detto, ma io il 22 maggio ho qualcosa da fare. Poi mi sono ricordato, è la finale di Dublino….Se c’è una cosa che vorrei, anche se è l’ultima…Ho fatto tutto quello che potevo fare, ma se c’è una cosa che vorrei è sta ca**o di coppa del ca**o».

Immediatamente molti tifosi giallorossi si sono attivati per mettersi in contatto con Trigoria per permettergli di incontrare la squadra. Anche De Rossi, oggi in conferenza stampa in vista della partita del Milan, ha parlato della vicenda. Di seguito le sue parole.

«La società sta cercando un modo di rintracciare questo ragazzo per cercare di fare quello che gli possa far piacere. Non riusciamo a rintracciarlo. Ha coinvolto non solo noi, ma anche i miei ex colleghi. Noi più di cercarlo non possiamo fare. Rispettiamo la voglia di rimanere dietro le quinte, ma se avesse voglia, siamo qui e lo stiamo cercando».