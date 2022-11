Roma, Tiago Pinto: «Il derby non è una partita come le altre»

Le parole del ds giallorosso, Tiago Pinto, sul derby: «I tifosi ci sostengono dal primo all’ultimo minuto. E lavoriamo per farli gioire»

Tiago Pinto, ds della Roma, ha parlato evento organizzato dall’Associazione Italiana Roma Club. Di seguito le sue parole sul derby.

SFIDA – «Questa non è una partita come le altre, più ci avviciniamo al match, più sentiamo anche noi il clima derby. Una partita che vogliamo vincere, per i tre punti e per crescere come squadra».

MOU E IL TIFO – «Conoscendolo credo che in nessun altro club sia stato felice come lo è qui alla Roma. Ci sono tanti stadi nel mondo pieni, ma il tifo non è così intenso. Quando non vinciamo per me è quasi una vergogna perché i tifosi ci sostengono dal primo all’ultimo minuto. E lavoriamo per farli gioire».