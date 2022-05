Roma, Tiago Pinto: «Merito a Mou e alla squadra, non sarà l’ultimo trofeo»

Tiago Pinto, dirigente della Roma, ha parlato dopo il successo dei giallorossi in finale di Conference League contro il Feyenoord

Tiago Pinto ha parlato a Sky Sport dopo Roma-Feyenoord.

LE PAROLE – «Abbiamo vinto, ma sono i giocatori che vanno in campo. E’ un premio per i Friedkin che hanno portato un’altra mentalità con Mourinho. Il merito è il suo, dobbiamo continuare così per vincere. Non sarà l’ultimo trofeo».