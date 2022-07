Roma, Tiago Pinto: «Per Celik trattativa non semplice, ma acquisto importante»

Tiago Pinto in conferenza stampa presenta il neo acquisto della Roma Celik. Le dichiarazioni del dirigente giallorosso

In conferenza stampa, Tiago Pinto ha parlato dell’approdo di Celik alla Roma.

LE PAROLE – «Non c’è tanto spazio per me, dico solo che siamo veramente felici di aver portato Celik a Roma. È un calciatore con molta esperienza internazionale, non solo per i titoli con il Lille. Non è stata un trattativa semplice. Sono felice di aver portato un calciatore con grande motivazione, sempre seguendo la linea di rinforzare la squadra».