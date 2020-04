Roma, Totti: «Non c’è uno come me. Zaniolo? Uno dei più forti»

Francesco Totti parla della sua carriera e dei paragoni. Ecco le parole dell’ex capitano della Roma anche su Zaniolo

NUOVO TOTTI – «Non è facile trovarlo perché ognuno gioco a modo suo. Io avevo quelle cose istintive come la palla di prima o il colpo di tacco senza guardare. Sono quelle cose che poi tanti giocatori non anno o hanno altre caratteristiche. Spero con il lavoro che faccio di poterlo trovare, so che non è semplice».

ZANIOLO – «Un grande giocatore. Giovane, promettente e ha un futuro davanti a lui meraviglioso. Dipenderà solamente da lui continuare questa scalata. Ha delle potenzialità enormi. In questo momento è uno dei giovani più forti che c’è in circolazione».