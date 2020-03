Roma, un riposo per organizzare le idee. Ma la testa è all’emergenza

Roma, il riposo forzato farà riorganizzare le idee a tutto l’ambiente capitolino. Prosegue la battaglia della società contro l’emergenza

La Roma saprà sfruttare al meglio il riposo che quest’oggi ha indetto per qualche giorno, in attesa di capire se sarà poi prolungato. Inoltre, si aspettano i responsi della Uefa sull’eventuale sospensione delle competizioni europee.

Questi giorni di pausa non possono che far bene mentalmente a tutto l’ambiente capitolino, che tuttavia si è mosso già da tempo per contrastare l’emergenza Coronavirus. Messaggi, donazioni e appelli di giocatori e allenatore: il calcio è da fermare.