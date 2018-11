Incredibile errore di Cengiz Under durante Roma-Real Madrid: a due passi dalla linea di porta, il turco ha spedito fuori

Poteva terminare in vantaggio la Roma dopo un buon primo tempo e invece Cengiz Under ha sbagliato una rete incredibile. Servito ottimamente da Kolarov, il turco si trova a due passi dalla porta, sguarnita, con la palla solo da spingere dentro e invece l’esterno giallorosso calcia incredibilmente fuori. Disperazione di Under e di tutto lo stadio per un gol che sembrava fatto.