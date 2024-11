Roma, Zazzaroni: «Fatal Verona per il futuro di Juric, ma la colpa è anche dell’arbitro…»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulla sconfitta per 3-2 della Roma contro il Verona. I dettagli

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato della sconfitta per 3-2 della della Roma contro il Verona.

FATAL VERONA – «Fatal Verona significa che quando al Bentegodi giochi la miglior partita della tua gestione, provi in tutti i modi a vincerla, non ti risparmi mai, vai sotto, recuperi non una ma due volte e continui ad attaccare a testa bassa per prendere i tre punti, alla fine esci battuto e sei costretto a spiegare il destino».

LE COLPE – «Fatale è sempre il risultato, fatale l’effetto che produce. Fatali sono i commenti di telecronista e talent che prendono in considerazione solo il 3 a 2, il resto non conta più. Fatale è l’arbitro, fatalissimo il Var che, almeno nelle intenzioni, non dovrebbe sbagliare».