La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Romania-Olanda, valevole per gli ottavi di finale degli Europei.

ROMANIA-OLANDA 0-3 (0-1)

ROMANIA (4-1-4-1): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Mogos (38′ Racovitan); M.Marin (71′ Cicaldau); Man, Stanciu (88′ Olaru), R. Marin, Hagi (71′ Alibec); Dragus (71′ Mihaila). CT. Iordanescu .

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (69′ Van de Ven); Reijnders, Schouten (69′ Veerman), Xavi Simons; Bergwijn (46′ Malen), Depay (92′ Blind), Gakpo (85′ Weghorst). CT. Koeman.

Marcatori: 20′ Gakpo (OLA), 83′ Malen (OLA), 93′ Malen (OLA)

Arbitro: Felix Swayer (GER)

Ammoniti: M.Marin (ROM), Dumfries (OLA), Stanciu (ROM)

94 Finisce qui: Olanda ai quarti!

92 0-3 GOL OLANDA Malen va via in ripartenza, fa tutto da solo e di destro mette dentro spiazzando Nita

91 SOSTITUZIONE Blind per Depay

90 Sono 4 i minuti di recupero

89 Anche in questa gara c’è un invasore

87 SOSTITUZIONE Olaru per Stanciu

87 La Romania sembra scoraggiata

84 SOSTITUZIONE Weghorst per Gakpo

84 OCCASIONE OLANDA Depay in area, col destro spara alto, poteva fare meglio

82 0-2 GOL OLANDA Malen riceve a porta vuota da Gakpo che gli offre il pallone salvandolo dalla linea di fondo

80 AMMONITO Stanciu per proteste, la gamba tesa di Alibec su Dumfries non c’era assolutamente

79 Ripartenza di Malen, grande finta, palla a Gakpo e tiro deviato in corner, doveva premiare Simons più libero

78 Simons centrato involontariamente da un rinvio, palla fuori non di molto

77 AMMONITO Dumfries per perdita di tempo in una rimessa laterale

75 Cross Dumfries pericoloso, ennesimo gran pallone per lui di Reijnders

72 OCCASIONE OLANDA Tacco Gakpo per Veerman che in area cerca il secondo palo, palla fuori per centimetri

70 SOSTITUZIONI Mihaila, Alibec e Cicaldau per Hagi, Dragus e M.Marin

68 SOSTITUZIONI Veerman per Schouten e Van de Ven per Aké

67 OCCASIONE OLANDA Depay calcia punizione rasoterra, fuori di poco, non c’era il coccodrillo

66 AMMONITO M.Marin che spinge da dietro Simons, punizione

65 L’Olanda insiste in attacco

62 GOL OLANDA ANNULLATO Gakpo zampata da pochi passi anticipa tutti ma è avanti alla linea difensiva

61 OCCASIONE OLANDA Coast to coast di Gakpo centrale, dai 20 metri spara col destro, parato

59 Dragus è il più attivo dei suoi, Aké lo ferma in area

57 OCCASIONE OLANDA Van Dijk va di testa su angolo e centra il palo

56 Buon spunto di Reijnders, prepara bene il tiro che poi però è troppo largo

55 Reijnders sbaglia la misura del passaggio per Gakpo

53 OCCASIONE OLANDA Depay da cross Dumfries deviato non riesce a dare forza al tiro

49 Reijnders fa un box to box, arriva al limite, tiro respinto da Racovitan con braccio attaccato al corpo

47 Verbruggen di pugno su una punizione insidiosa

46 Duro scontro De Vrij-Stanciu, l’interista in ritardo su un corto passaggio di Reijnders

45 SOSTITUZIONE Malen per Bergwijn

SECONDO TEMPO

45+3 Finisce il primo tempo

45+2 Van Dijk si rifugia in angolo, è il primo che batte la Romania

45+1 Dragus rientra, non tira subito e poi ne esce fuori una conclusione semplice da bloccare per Verbruggen

45 Sono 3 i minuti di recupero

43 Xavi Simons si incarta e non riesce a tirare bene su un assist di Dumfries che ruba palla a Racovitan, entrato malissimo

41 L’Olanda ha già battuto 10 corner!

40 Monologo olandese, Romania alle corde

38 Ruleta di Simons che guadagna così un corner

38 SOSTITUZIONE Racovitan per Mogus che non ce la fa a riprendersi dalla botta

37 Ancora Dragusin va a chiudere in area su Depay

34 Sta funzionando bene il pressing olandese, possesso palla Orange al 73%

32 Duro scontro Dumfries-Mogos, ha la peggio il rumeno che resta a terra due minuti

30 OCCASIONE OLANDA Reijnders dà un gran pallone per Dumfries, palla al centro e Dragusin rimedia in angolo evitando che la sfera arrivi a Depay a porta vuota

29 Ennesima proiezione di Dumfries, ancora un corner

26 Dragusin perfetto nel tackle in area su Depay

25 OCCASIONE OLANDA Corner di Depay, De Vrij devia di testa, esterno della rete. Difesa Romania molto incerta

25 Reijnders stop e tiro da respinta, deviazione in corner

23 Buon taglio di Man al centro dell’area, Aké gli impedisce una battuta agevole

21 Dumfries preoccupa la difesa della Romania, corner

19 0-1 GOL OLANDA La solita grande giocata di Gakpo, rientra sul destro e colpisce sul palo, Nita incerto. L’assist è di Simons

16 Hagi chiude in corner un cross di Dumfries

13 OCCASIONE ROMANIA La Romania insiste, Man da fuori di poco alto con un sinistro a giro

13 Dragus riceve in area da un bel filtrante di Marin, viene fermato per uno stop non perfetto

10 L’Olanda sollecita spesso (e male) Verbruggen a liberare l’area di piede

07 Aké va a chiudere in diagonale per spezzare una buona iniziativa di Hagi

05 Xavi Simons rientra sull’interno, destro da fuori bloccato

04 Bergwijn riceve in fuorigioco, chiamata forse non giusta

02 Hagi perde sangue per una gomitata in area di Dumfries, intento ad allontanare una minaccia

02 Depay va a prendere una punizione nella propria metà campo

00 Il primo fallo lo fa Depay

PRIMO TEMPO