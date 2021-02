Fabrizio Romano, esperto di Calciomercato, ha fatto il punto riguardo al futuro di Joao Cancelo, seguito anche dall’Inter

Intervenuto su calciomercato.com, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto riguardo al possibile ritorno di Cancelo all’Inter:

«Joao Cancelo è in una fase importante della sua carriera. Dopo un primo anno difficile, il terzino portoghese si è preso il Manchester City e la totale fiducia di Pep Guardiola diventando il titolare sulla corsia di destra in più occasioni. Una stagione piena di impegni in cui Cancelo sta rispondendo bene, con la consueta qualità ma anche una crescita difensiva importante. Ecco perché il Man City non lo considera in vendita, non si siede neanche al tavolo delle trattative a differenza della scorsa estate quando le ipotesi non sono mancate. Joao è stato un’idea per l’Inter, proposto in un maxi scambio col Barcellona e il City coinvolti un anno fa nella potenziale operazione Lautaro Martinez: Semedo sarebbe andato al City, Cancelo al Barça per poi essere girato ai nerazzurri. L’Inter ha detto no e bloccato tutto, oggi è entusiasta di Hakimi, un investimento già riuscitissimo».