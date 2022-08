Clamoroso Ronaldo, proposto a Napoli e Milan: le ultime

Girano delle indiscrezioni che avrebbero del clamoroso su Cristiano Ronaldo, Mendes lo avrebbe proposto a Napoli e Milan

Girano delle indiscrezioni che avrebbero del clamoroso su Cristiano Ronaldo, Mendes lo avrebbe proposto a Napoli e Milan.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, al Napoli si è paventata un ipotesi di scambio con Osimhen. Gli azzurri non vorrebbero privarsi del nigeriano se non a cifre alte, oltre i 100 milioni. Il portoghese arriverebbe in prestito con stipendio pagato dai Red Devils in parte. Per quanto riguarda il capitolo Milan è stato proposto lo stesso scambio con Leao, ma i rossoneri non vogliono privarsi del portoghese.