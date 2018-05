Ronaldo via dal Real Madrid? C’è l’ombra di Neymar

Cristiano Ronaldo apre all’addio al Real Madrid: il portoghese irritato dalla corte dei Blancos al brasiliano Neymar

Nonostante la vittoria della terza Champions League consecutiva – la quarta in cinque anni – in casa Real Madrid non si parla d’altro che del futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, al termine della finale giocata a Kiev, ha lasciato una dichiarazione in cui apriva alla possibilità di lasciare i Blancos. Alla base delle parole di CR7 ci sarebbe un malumore nato nei mesi scorsi a causa dell’avvicinamento del club madrileno a Neymar, attaccante del PSG.

L’ex Manchester United, stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, vorrebbe un contratto più ricco – al momento è meno pagato del brasiliano e dell’eterno rivale Lionel Messi – ma allo stesso tempo si sarebbe anche irritato per la corte delle merengues all’ex Barcellona.